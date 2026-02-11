ента новостей

В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения с 13 февраля

Государственная административная транспортная инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях в движении автотранспорта, которые вступят в силу с 13 февраля. В Центральном районе города с указанной даты и до 30 июля будут проводиться работы, связанные с установкой временного ограждения и пешеходной галереи. В связи с этими работами движение автомобилей будет ограничено на Кирочной улице, начиная от улицы Маяковского и до проспекта Чернышевского.

Кроме того, с 13 февраля 2026 года и до 10 сентября 2028 года также будут введены ограничения на боковом проезде Синопской набережной. Эти меры связаны с аналогичными работами по установке временного ограждения и пешеходной галереи. В этом случае ограничения будут действовать на участке от проспекта Бакунина до Херсонского проезда.

В связи с вышеуказанными изменениями в дорожной ситуации, крайне важно, чтобы все участники дорожного движения проявляли повышенную внимательность. Обращайте особое внимание на информационные щиты, которые будут установлены вдоль дороги. На этих щитах будут размещены схемы и указатели, помогающие сориентироваться в возможных направлениях объезда участков, где проводятся работы.

Все ограничения, вводимые в связи с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, могут повлиять на привычные маршруты движения. Поэтому рекомендуется заранее планировать свои поездки, учитывая возможные изменения в дорожной обстановке. Помните, что соблюдение правил дорожного движения и указаний, размещенных на информационных щитах, поможет избежать заторов и обеспечит безопасность как водителей, так и пешеходов. Будьте внимательны и осторожны на дороге!

