В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе

В районный отдел полиции Выборгского района Санкт-Петербурга 8 февраля поступил сигнал о шумной группе людей во дворе дома №27 на Выборгском шоссе, а также о звуках, напоминающих выстрелы из пневматического пистолета.

На место выехали правоохранители и обнаружили автомобиль «Москвич» с разбитым стеклом задней двери. Анализ видео с камер наблюдения выявил, что мужчина из окна квартиры на 8-м этаже сначала швырнул в сторону собравшихся фейерверки, а потом сделал ряд выстрелов из пневматического оружия.

В инциденте обошлось без жертв.

На следующий день, 9 февраля, в 23:20, около 20:20, оперативники уголовного поиска задержали 19-летнего подозреваемого у дома 8, корпус 1, на улице Хошимина за причастность к этому правонарушению.

По данному случаю возбудили уголовное производство по п. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемого задержали согласно ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.