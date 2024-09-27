В Невском районе задержали трех пьяных женщин, подозреваемых в разбое

Накануне вечером, 26 сентября 2024 года около 21 часа 35 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 29-летняя петербурженка, которая рассказала о том, что у дома 12 по улице Дыбенко на нее напали три женщины, угрожали ей ножом и заставили перевести на их телефон шесть тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские возле дома 12 по улице Дыбенко по подозрению в причастности к указанному инциденту задержали троих находившиеся в состоянии алкогольного опьянения женщин в возрасте от 35 до 44 лет, подозреваемых в том, что без применения физической силы, под угрозой ножа, потребовали у прохожей перевести им денежные средства.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.