В Ленобласти задержали пару за нападение на дом пенсионерки

Минувшим воскресеньем к полицейским Всеволожского района Ленингарсдкой области обратилась 69-летняя женщина с заявлением о том, что около 17 часов 30 минут в ее дом на улице Щурова в поселке Дубровка, сломав замок входной двери, вошли трое неизвестных (двое мужчин и одна женщина). Один из них (мужчина) под угрозой ножа потребовал денежные средства.

Женщина прошла в комнату и совершила хищение 12 000 рублей, которые хранились в сумке, после чего все трое скрылись с места происшествия.

В тот же день, возле дома 3 по улице Пионерской в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержаны: женщина, 1979 года рождения, работающая почтальоном и ее неработающий сожитель, 1979 года рождения. Оба доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию третьего участника преступления.