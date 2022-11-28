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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали пару за нападение на дом пенсионерки

В Ленобласти задержали пару за нападение на дом пенсионерки

0
108
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полиция задержала пару за нападение на дом пенсионерки

Минувшим воскресеньем к полицейским Всеволожского района Ленингарсдкой области обратилась 69-летняя женщина с заявлением о том, что около 17 часов 30 минут в ее дом на улице Щурова в поселке Дубровка, сломав замок входной двери, вошли трое неизвестных (двое мужчин и одна женщина). Один из них (мужчина) под угрозой ножа потребовал денежные средства.

Женщина прошла в комнату и совершила хищение 12 000 рублей, которые хранились в сумке, после чего все трое скрылись с места происшествия.

В тот же день, возле дома 3 по улице Пионерской в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержаны: женщина, 1979 года рождения, работающая почтальоном и ее неработающий сожитель, 1979 года рождения. Оба доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию третьего участника преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район разбойное нападение
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