В Ленобласти в лобовом ДТП с «Ауди» погиб водитель «Фольксваген Гольфа» и еще трое человек пострадали

Сегодня днем, 24 ноября 2023 года около 13 часов 00 минут на 57 км трассы «Санкт-Петербург - Ручьи», в Ломоносовском районе Ленинградской области водитель, неустановленный мужчина на вид 40 лет, управляя автомашиной «Фольксваген Гольф» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ауди А6» под управлением 54-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия.

Пострадали и двое пассажиров «Гольфа» - ребенок и взрослый, а также пассажир автомобиля «Ауди» - женщина, которые с повреждениями и травмами различной степени тяжести госпитализированы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.