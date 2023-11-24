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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП с «Ауди» погиб водитель «Фольксваген Гольфа» и еще трое человек пострадали

В Ленобласти в лобовом ДТП с «Ауди» погиб водитель «Фольксваген Гольфа» и еще трое человек пострадали

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня днем, 24 ноября 2023 года около 13 часов 00 минут на 57 км  трассы «Санкт-Петербург - Ручьи», в Ломоносовском районе Ленинградской области  водитель, неустановленный мужчина на вид 40 лет, управляя автомашиной «Фольксваген Гольф»  не справился с управлением и выехал  на встречную полосу движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ауди А6»  под управлением 54-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. 

Пострадали и двое пассажиров «Гольфа» - ребенок и взрослый, а также пассажир автомобиля «Ауди» - женщина, которые с повреждениями и травмами  различной степени тяжести госпитализированы.                                           По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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