ента новостей

00:14
13-летний Иван Землянский стал самым молодым в истории российским гроссмейстером: ранее рекорд принадлежал Анишу Гири
23:51
Канада и Швейцария стали первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2024
22:12
На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист
21:57
В лобовом ДТП на трассе «Петербург — Кировск» погиб водитель «Мазды»
12:53
В Петербурге задержали управляющего пункта выдачи заказов, подменившего дорогие смартфоны подделками
11:41
В Ротонде Мариинского дворца прошел концерт мужского хора Духовной академии
11:37
В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
11:35
В Выборге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:27
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:23
На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате
11:19
В Кронштадте дама на иномсарке сбила 11-летнего мальчика
11:14
На Уездном проспекте задержали наркосбытчиков
11:11
На Комендантской площади четверо подростков избили и ограбили сверстника
11:05
В Госдуме пояснили, чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»
09:58
В СПб появится «Гуд Лакк»
09:22
Раскрыта схема легализации мигрантов
23:39
Денис Черейский пополнил состав петербургского волейбольного «Зенита» после того, как ряд игроков покинули клуб
23:09
На чемпионате мира по хоккею определились все пары 1/4 финала: лучше всех проведшие групповой этап шведы сыграют с финнами
18:10
На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой
15:52
Почётными гражданами Петербурга стали сразу три человека
15:26
В Петербурге пройдут соревнования по борьбе «Турнир памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
11:20
На трассе «Роговицы – Калитино» в ДТП погибли два человека
11:13
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мопеде
11:07
На Приморском шоссе «ИЖ» наехал на опору дорожного знака. Водитель умер
10:59
На улице Зины Портновой иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:50
В Сосновом Бору поймали подозреваемых в грабеж
09:18
В Петербурге двоих африканцев задержали с крупной партией наркотиков
09:01
Партнерство с Ираном продолжится?
08:37
СПб в топ-3 в сфере научно-технологического развития
19:13
Гандбольный «Зенит» сумел вырвать победу у «Пермских медведей»: победный бросок за 5 секунд до сирены совершил Дмитрий Киселёв
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист

На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист

0
110
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Кировском районе Ленинградской области

Сегодня днем, 23 мая 2024 года около 12 часов 55 минут на 55-ом километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленинградской области неустановленный мужчина, на вид 60 лет, управляя мопедом «Ирбис», не справился с управлением и совершил столкновение с каршеринговым автомобилем «Чери Тигго», за рулем которого находился 45-летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист погиб на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП мотоциклы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
14-02-2024, 12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
16-05-2024, 08:18
В поселке им. Морозова в ДТП погиб мотоциклист
16-05-2024, 17:13
На трассе «Кола» в ДТП погиб пассажир «Лады Ларгус»
1-12-2023, 20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован
9-04-2024, 09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение

Происшествия на дорогах

0
112
Вчера, 22:12
На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист
0
77
Вчера, 21:57
В лобовом ДТП на трассе «Петербург — Кировск» погиб водитель «Мазды»
0
105
Вчера, 11:27
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
0
101
Вчера, 11:23
На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате
Наверх