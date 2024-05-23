На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист

Сегодня днем, 23 мая 2024 года около 12 часов 55 минут на 55-ом километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленинградской области неустановленный мужчина, на вид 60 лет, управляя мопедом «Ирбис», не справился с управлением и совершил столкновение с каршеринговым автомобилем «Чери Тигго», за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист погиб на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.