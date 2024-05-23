Сегодня днем, 23 мая 2024 года около 12 часов 55 минут на 55-ом километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленинградской области неустановленный мужчина, на вид 60 лет, управляя мопедом «Ирбис», не справился с управлением и совершил столкновение с каршеринговым автомобилем «Чери Тигго», за рулем которого находился 45-летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист погиб на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист
0
110
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Кировском районе Ленинградской области
Сегодня днем, 23 мая 2024 года около 12 часов 55 минут на 55-ом километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленинградской области неустановленный мужчина, на вид 60 лет, управляя мопедом «Ирбис», не справился с управлением и совершил столкновение с каршеринговым автомобилем «Чери Тигго», за рулем которого находился 45-летний мужчина.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"