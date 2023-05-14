В Невском районе задержан подозреваемый в разбое

Вчера ранним утром около 05 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга обратился 28-летний прохожий, который сообщил о нападении на него.

Неизвестный под угрозой ножа похитил у него два мобильных телефона и скрылся.

Спустя час сотрудниками полиции возле дома 40 по улице Подвойского по подозрению в причастности к преступлению задержан 38-летний неработающий, ранее неоднократно судимый петербуржец.

На него составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.