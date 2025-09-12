В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера

5 сентября к полицейским поступило заявление от 92-летнего гражданина, проживающего в доме номер 4 по улице Ярослава Гашека. По словам заявителя, злоумышленник, связавшийся с ним по телефону, обманным путем убедил его передать наличные деньги курьеру, мотивируя это необходимостью предотвращения несанкционированного оформления кредитов на имя потерпевшего. В результате действий мошенника пенсионер потерял крупную сумму денег, а именно 2,6 миллиона рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был установлен и задержан мужчина 32 лет, уроженец Челябинской области. Он подозревается в совершении указанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует мошенничеству, совершенному в особо крупном размере. В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий. Правоохранительными органами проводится проверка на предмет его причастности к другим аналогичным преступлениям.