В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Зины Портновой

22 июля в 16:20 в правоохранительные органы Кировского района Петербурга поступило заявление от 76-летней женщины, проживающей в доме номер 22 по улице Зины Портновой. Она сообщила о том, что стала жертвой мошеннической схемы, реализованной посредством телефонной связи.

По словам заявительницы, начиная с апреля и по июль текущего года, ей систематически поступали звонки от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками различных специальных служб. Звонившие вводили её в заблуждение относительно необходимости декларирования личных денежных средств, мотивируя это защитой от предполагаемых мошеннических действий третьих лиц.

В результате манипуляций злоумышленников, пожилая женщина поверила в их легенду и передала через курьера, действовавшего от их имени, денежные средства в размере 9 325 000 рублей, разделённые на несколько транзакций.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующего мошенничество в особо крупном размере.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к указанным эпизодам мошеннической деятельности может быть причастен 24-летний безработный местный житель. Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В настоящее время полиция продолжает работу по установлению других возможных эпизодов преступной деятельности задержанного.