В Петербурге задержан юный аферист

Вчера ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска был задержан подросток 2008 года рождения, который подозревается в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейскими было установлено, что юный аферист под предлогом продажи билетов и видеокарт через различные интернет-площадки для продажи, путем внесения денежных средств на свой расчетный счет завладевал денежными средствами граждан. На счету злоумышленника минимум 7 эпизодов. Общая сумма ущерба 147 тысяч рублей.

В ходе обыска сотрудниками полиции по месту проживания было изъято: 6 банковских карт, 13 мобильных телефонов, 36 сим-карт, 1 ноутбук, 1 системный блок, планшет, 3 флэш карты, денежные средства в размере 7 тысяч рублей, 830 долларов.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и иных эпизодов преступной деятельности.