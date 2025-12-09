ента новостей

12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
Питерец.ру » Происшествия » Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц

Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга задержал жителя Новосибирской области, за совершение противоправных действий в отношении петербургских школьниц

В Новосибирской области 8 декабря сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России в рамках рабочей поездки задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в преступных действиях против несовершеннолетних.

По предварительной информации, подозреваемый через чаты в одном из мессенджеров совершал незаконные действия в отношении двух девочек из Санкт-Петербурга в возрасте 9 и 10 лет.

Следственными органами возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) по данным фактам.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты ноутбук и мобильный телефон, содержащие порнографические материалы с участием несовершеннолетних, а также множество активных чатов в различных мессенджерах с перепиской с малолетними девочками.

Подозреваемый был доставлен в Санкт-Петербург и задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ведется работа по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

