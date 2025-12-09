Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц

В Новосибирской области 8 декабря сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России в рамках рабочей поездки задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в преступных действиях против несовершеннолетних.

По предварительной информации, подозреваемый через чаты в одном из мессенджеров совершал незаконные действия в отношении двух девочек из Санкт-Петербурга в возрасте 9 и 10 лет.

Следственными органами возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) по данным фактам.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты ноутбук и мобильный телефон, содержащие порнографические материалы с участием несовершеннолетних, а также множество активных чатов в различных мессенджерах с перепиской с малолетними девочками.

Подозреваемый был доставлен в Санкт-Петербург и задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ведется работа по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.