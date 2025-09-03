В Киришах полицейсике искали нелегалов

В Киришском районе Ленинградской области сотрудниками правоохранительных органов был организован специализированный рейд, целью которого являлось пресечение нарушений действующих норм миграционного законодательства.

В рамках оперативных мероприятий, направленных на обнаружение лиц, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения, представители полиции осуществили проверку промышленной зоны, расположенной вблизи шоссе Энтузиастов, а также провели инспекцию ряда гаражных комплексов.

В течение дня было проинспектировано 1200 гаражных боксов, 21 предприятие и 573 физических лица, включая 212 граждан иностранных государств.

Несмотря на отсутствие выявленных случаев нарушения миграционных предписаний, в ходе рейда было установлено, что один из иностранных граждан хранил при себе наркотическое вещество – марихуану, в связи с чем он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный, занимавшийся реализацией арбузов, пояснил сотрудникам полиции, что употреблял наркотическое средство исключительно для личных нужд. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, также принимавшие участие в рейде, провели проверку около 300 транспортных средств, в результате которой были зафиксированы различные нарушения Правил дорожного движения и составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства и поддержанию общественного порядка продолжаются.