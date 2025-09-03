ента новостей

19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
В Киришах полицейсике искали нелегалов

В Киришах полицейсике искали нелегалов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Проверяя документы, полицейские нашли у одного из мигрантов марихуану

В Киришском районе Ленинградской области сотрудниками правоохранительных органов был организован специализированный рейд, целью которого являлось пресечение нарушений действующих норм миграционного законодательства.

В рамках оперативных мероприятий, направленных на обнаружение лиц, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения, представители полиции осуществили проверку промышленной зоны, расположенной вблизи шоссе Энтузиастов, а также провели инспекцию ряда гаражных комплексов.

В течение дня было проинспектировано 1200 гаражных боксов, 21 предприятие и 573 физических лица, включая 212 граждан иностранных государств.

Несмотря на отсутствие выявленных случаев нарушения миграционных предписаний, в ходе рейда было установлено, что один из иностранных граждан хранил при себе наркотическое вещество – марихуану, в связи с чем он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный, занимавшийся реализацией арбузов, пояснил сотрудникам полиции, что употреблял наркотическое средство исключительно для личных нужд. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, также принимавшие участие в рейде, провели проверку около 300 транспортных средств, в результате которой были зафиксированы различные нарушения Правил дорожного движения и составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства и поддержанию общественного порядка продолжаются.

