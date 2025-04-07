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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе поймали подозреваемую в обмане двух пенсионерок  

В Калининском районе поймали подозреваемую в обмане двух пенсионерок  

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Калининского района задержали подозреваемую в обмане двух пенсионерок  

29 марта 2025 года около 01 часа 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее 77-летняя мать, проживающая в доме 74 по Светлановскому проспекту, стала жертвой мошенников.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пенсионерка стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и передала курьеру полтора миллиона рублей. 

В тот же день к полицейским поступило аналогичное заявление от 83-летней жительницы дома 61 по Северному проспекту, которая по той же схеме отдала курьеру 150 тысяч рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

4 апреля 2025 года около 15 часов 00 минут возле дома 27 по улице Демьяна Бедного, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали ранее неоднократно судимую неработающую 44-летнюю местную жительницу.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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