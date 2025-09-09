В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского

Вечером 6 сентября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 78-летнего гражданина, проживающего в доме номер 56, корпус 3 по проспекту Луначарского. Заявитель сообщил, что утром предыдущего дня ему поступил телефонный звонок от неустановленных лиц, представившихся сотрудниками банковского надзора. Звонившие убедили пенсионера передать курьеру денежные средства в размере 730 000 рублей, что и было осуществлено вечером того же дня.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

8 сентября, благодаря осуществлению комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, была предварительно установлена возможная причастность к данному преступлению 73-летней гражданки. Женщина была доставлена в отделение полиции для осуществления следственных действий, где она была допрошена в статусе подозреваемой.