19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
11:28
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
11:05
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
10:32
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
09:36
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
09:33
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
09:28
Выставка «Картины опыта»
09:27
Выставка «Под черным солнцем»
08:49
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского

В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали пожилую женщину - "дропа", подозреваемую в причастности к обману петербуржца с проспекта Луначарского

Вечером 6 сентября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 78-летнего гражданина, проживающего в доме номер 56, корпус 3 по проспекту Луначарского. Заявитель сообщил, что утром предыдущего дня ему поступил телефонный звонок от неустановленных лиц, представившихся сотрудниками банковского надзора. Звонившие убедили пенсионера передать курьеру денежные средства в размере 730 000 рублей, что и было осуществлено вечером того же дня.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

8 сентября, благодаря осуществлению комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, была предварительно установлена возможная причастность к данному преступлению 73-летней гражданки. Женщина была доставлена в отделение полиции для осуществления следственных действий, где она была допрошена в статусе подозреваемой.

