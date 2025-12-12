ента новостей

13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
13:15
День Конституции Российской Федерации
12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
12:03
В центре Петербурга подростки стреляли из сигнального пистолета в сторону петербуржца
11:59
На Коломенской улице двое мужчин жестоко избили петербуржца
11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
11:52
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
09:25
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе
16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
15:33
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
13:04
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полиция пришла с внезапной проверкой сразу на два стройобъекта во Всеволожском районе

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, в деревне Мистолово, полиция при поддержке спецназа и Росгвардии провела масштабный профилактический рейд на двух стройплощадках. Целью операции была проверка законности пребывания и работы иностранных граждан.

Около ста мигрантов подверглись проверке документов и дактилоскопии. Двадцать человек, у которых выявили нарушения в документах, были доставлены в отделение полиции для оформления административных протоколов. Ожидается, что большинство из них ждет депортация.

В ходе рейда несколько рабочих попытались скрыться, но были оперативно задержаны и доставлены в служебный транспорт. Один из пытавшихся избежать проверки, выпрыгнул из окна второго этажа недостроенного здания, но также был задержан.

Помимо нарушений с документами, у полиции возникли вопросы к иностранцам, чьи документы были в порядке, но которые не понимали элементарных фраз на русском языке. Полиция выясняет обстоятельства сдачи экзаменов по русскому языку данными лицами. В операции участвовали кинологи с собаками, которые обследовали территорию.

Подобные рейды проводятся полицией в Петербурге и области регулярно с целью предотвращения правонарушений, укрепления безопасности и снижения уровня преступности.

