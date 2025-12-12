Полицейские провели масштабный рейд по стройкам во Всеволожском районе

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, в деревне Мистолово, полиция при поддержке спецназа и Росгвардии провела масштабный профилактический рейд на двух стройплощадках. Целью операции была проверка законности пребывания и работы иностранных граждан.

Около ста мигрантов подверглись проверке документов и дактилоскопии. Двадцать человек, у которых выявили нарушения в документах, были доставлены в отделение полиции для оформления административных протоколов. Ожидается, что большинство из них ждет депортация.

В ходе рейда несколько рабочих попытались скрыться, но были оперативно задержаны и доставлены в служебный транспорт. Один из пытавшихся избежать проверки, выпрыгнул из окна второго этажа недостроенного здания, но также был задержан.

Помимо нарушений с документами, у полиции возникли вопросы к иностранцам, чьи документы были в порядке, но которые не понимали элементарных фраз на русском языке. Полиция выясняет обстоятельства сдачи экзаменов по русскому языку данными лицами. В операции участвовали кинологи с собаками, которые обследовали территорию.

Подобные рейды проводятся полицией в Петербурге и области регулярно с целью предотвращения правонарушений, укрепления безопасности и снижения уровня преступности.