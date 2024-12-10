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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека

На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух грузовиков и иномарки на трассе "Вологда - Тихвин"

Накануне вечером, 9 декабря около 20 часов 50 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 430-ом километре трассы «Вологда-Тихвин».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 64-летний мужчина, управляя грузовиком «Скания» с полуприцепом, двигаясь от города Тихвин в направлении города Волхов, столкнулся с остановившимся впереди в попутном направлении грузовиком «Volvo-FН» с полуприцепом, под управлением 28-летнего мужчины, после чего в «Сканию» сзади врезался автомобиль «Шкода-Йети», двигавшийся в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия 28-летнюю женщину за рулем «Шкоды» и ее 16-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
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