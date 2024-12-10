На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека

Накануне вечером, 9 декабря около 20 часов 50 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 430-ом километре трассы «Вологда-Тихвин».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 64-летний мужчина, управляя грузовиком «Скания» с полуприцепом, двигаясь от города Тихвин в направлении города Волхов, столкнулся с остановившимся впереди в попутном направлении грузовиком «Volvo-FН» с полуприцепом, под управлением 28-летнего мужчины, после чего в «Сканию» сзади врезался автомобиль «Шкода-Йети», двигавшийся в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия 28-летнюю женщину за рулем «Шкоды» и ее 16-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.