В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта

Внимание! ГАТИ сообщает о предстоящих изменениях в организации дорожного движения 25 и 26 января.

В Адмиралтейском районе, с 25 января 2026 года и до 14 июня 2027 года, будет частично перекрыто движение на Бронницкой улице в районе пересечения с Загородным проспектом. Это связано с установкой временных ограждений при проведении работ.

В Приморском районе с 26 января по 13 августа движение транспорта будет затруднено на набережной Черной речки, на участке от Школьной улицы до улицы Савушкина, включая перекресток с улицей Савушкина. Причина – работы по модернизации инженерных коммуникаций.

Государственная административно-техническая инспекция особо подчеркивает, что компания, выполняющая работы, несет ответственность за обеспечение безопасного передвижения пешеходов в зоне проведения работ.

Все введенные ограничения движения транспорта обусловлены проведением земляных, строительных и ремонтных работ.