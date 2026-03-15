Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"

В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Курортном районе

Около 02:00  ночи 15 марта на Приморском шоссе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от дома № 216, двигаясь со стороны Сестрорецка в направлении Горской, 35-летний водитель автомобиля "Джили" по неизвестным причинам потерял контроль над управлением. В результате этого он совершил столкновение с автомобилем "Хавал", который находился на проезжей части в попутном направлении и стоял на запрещающий красный сигнал светофора.

Водитель "Джили" скончался на месте аварии. 33-летний водитель автомобиля "Хавал" получил тяжелые травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка для выяснения всех обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия.

