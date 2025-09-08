ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина

В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина на трассе "Скандинавия"

Сегодня днем, около 13 часов 30 минут на 46-м километре трассы "Скандинавия", расположенной в Курортном районе Санкт-Петербурга, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 60-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки "Toyota Camry", двигаясь по направлению к Санкт-Петербургу, совершил столкновение с грузовым автомобилем "Shaхman". Грузовик, за рулем которого находился 43-летний водитель, был припаркован в попутном направлении с правой стороны, на островке безопасности.

В результате сильного удара водитель "Toyota Camry", а также две пассажирки – женщина, предположительно 60 лет, и девочка в возрасте шести-семи лет, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку для установления всех обстоятельств произошедшей трагедии. Устанавливаются личности всех погибших в результате данного инцидента.

Все по теме: Курортный район, ДТП
1 комментарий

Гость Артём

Ни какой женщины там не было. Погиб мужчина и девочка 5-6 лет. 
