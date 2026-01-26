В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой

В полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение: 24 января злоумышленник предпринял попытку взлома банкомата в Кудрово, расположенного в доме номер 8 на Европейском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что нижняя часть корпуса банкомата, содержащего значительную сумму денег и находящегося в тамбуре банковского отделения, была повреждена отверткой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вчера, 25 января, в 12:20, возле дома 4 корпус 2 по Австрийской улице в Кудрово, оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в совершении указанного преступления.

Мужчина был задержан согласно статье 91 УПК РФ и помещен под стражу в изолятор временного содержания.