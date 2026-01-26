ента новостей

22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой

В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе Ленобласти задержан подозреваемый в попытке вскрыть отверткой банкомат в Кудрово

В полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение: 24 января злоумышленник предпринял попытку взлома банкомата в Кудрово, расположенного в доме номер 8 на Европейском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что нижняя часть корпуса банкомата, содержащего значительную сумму денег и находящегося в тамбуре банковского отделения, была повреждена отверткой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вчера, 25 января, в 12:20, возле дома 4 корпус 2 по Австрийской улице в Кудрово, оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в совершении указанного преступления.

Мужчина был задержан согласно статье 91 УПК РФ и помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-10-2025, 12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
13-12-2024, 12:20
В поселке Ульяновка поймали подозреваемого в попытке взлома  банкомата
30-11-2023, 13:00
В Кудрово задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в грабеже
19-05-2025, 13:14
В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены
11-07-2025, 14:13
В Кудрово задержали таксиста, обокравшего двух пассажирок
29-07-2019, 13:08
В Кудрово ограбили адвоката

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Вчера, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх