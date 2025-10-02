В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника

30 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что 21 сентября в квартире дома номер 13, корпус 1, на Европейском проспекте в городе Кудрово, его 14-летнему сыну угрожал ножом другой подросток, вымогая денежные средства.

Полицейские выяснили, что злоумышленник, используя кухонный нож, приставил его к шее потерпевшего и потребовал передать ему 1000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали 14-летнего местного жителя, который ранее состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 2, Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.