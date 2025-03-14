Под Киришами женщина-водитель «Рено Логан» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом

Сегодня днем, 14 марта около 12 часов на 45-ом километре трассы «Зуево - Новая Ладога», в Киришском районе Ленинградской области 74-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с «КАМАЗом» (мусоровоз), за рулем которого находился 49-летний водитель.

После столкновения большегруз совершил съезд в кювет.

В результате дорожного происшествия женщина-водитель «Рено» скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.