ента новостей

17:12
Потерянный фронтовиком 80 лет назад орден Красной Звезды был найден поисковиками в Ленобласти и передан росгвардейцами его семье
16:14
Под Киришами женщина-водитель «Рено Логан» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом
12:35
В Колпинском районе в массовом ДТП с грузовиком и автобусом пострадало три человека
12:30
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Муринской дороги
12:24
В Петербурге поймали "дропа" из Краснодарского края
12:16
В Сестрорецке с поличным поймали 18-летнего курьера мошенников
12:08
В Ленобласти поймали подозреваемого в налете на частный дом на хуторе Веретье
12:02
В Петербурге пройдет сольный концерт группы «Шерра»
11:58
Полиция задержала махавшего ножом в дорожном конфликте в центре Петербурга
11:50
В Пушкине женщина в свой день рождения убила мужа
11:39
В Стрельне пенсионер зарезал бывшую сожительницу
11:34
В Металлстрое мужчина ножницами убил своего брата
08:11
Кто в лидерах продаж среди подержанных авто?
07:52
Петербург успешно привлекает инвестиции, несмотря на вызовы
07:35
Граффитист исправляет ошибки рублями
07:19
Жалоб в Роспотребнадзор стало меньше
02:27
Благодаря голу Кассьерры «Зенит» выиграл кубковый матч у «Ростова»
19:30
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
17:29
Как мошенники используют арендованные аккаунты россиян?
17:26
Управление федеральных дорог предупреждает водителей об ухудшении погодных условий
13:18
В Ленобласти задержали наркоплантатора, который выращивал коноплю в СНТ
13:11
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Марата
13:07
В Петербурге задержали парочку «дропов», причастных к обману пенсионерки с проспекта Славы
11:23
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
11:06
На Товарищеском проспекте задержали подозреваемого в убийстве супруги
09:20
Нацисты после войны: в Петербурге раскрыли тайны
08:58
Каким был отопительный сезон?
08:37
Коммунальщики очистили захламленную квартиру
08:23
Более половины жителей Петербурга освоили нейросети
00:15
«Динамо-ЛО» со счётом 3–0 выиграло первый матч плей-офф Суперлиги у клуба «Газпром-Югра»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Под Киришами женщина-водитель «Рено Логан» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом

Под Киришами женщина-водитель «Рено Логан» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного лобового столкновения в Киришском районе Ленобласти

Сегодня днем, 14 марта около 12 часов на 45-ом километре трассы «Зуево - Новая Ладога», в Киришском районе Ленинградской области 74-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с «КАМАЗом» (мусоровоз), за рулем которого находился 49-летний водитель. 

После столкновения большегруз совершил съезд в кювет. 

В результате дорожного происшествия женщина-водитель «Рено» скончалась на месте происшествия. 

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Киришский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-02-2024, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
15-01-2024, 22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
26-08-2024, 11:11
В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»
21-09-2024, 12:47
В Подпорожском районе водитель «Рено Логан» погиб вылетев в кювет
25-07-2024, 22:13
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:14
Под Киришами женщина-водитель «Рено Логан» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом
Сегодня, 12:35
В Колпинском районе в массовом ДТП с грузовиком и автобусом пострадало три человека
Вчера, 19:30
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
Вчера, 11:23
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
Наверх