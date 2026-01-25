ента новостей

22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек

На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на трассе "Нарва", в котором пострадала несовершеннолетняя девочка

На автотрассе «Нарва», неподалеку от деревни Шундорово в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошло серьезное ДТП. Инцидент зафиксирован 25 января в 16:55 на 58-м километре указанной автодороги.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Исузу» потерял контроль над транспортным средством и пересек разделительную линию, оказавшись на встречной полосе. Там он последовательно столкнулся с тремя легковыми автомобилями марок «Хенде», «Рено» и «Киа».

В результате аварии пострадали в общей сложности пять человек: трое водителей и двое пассажиров. Сообщается, что среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Все раненые были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции проводят всестороннее расследование обстоятельств произошедшего. Цель проверки – установить причины и виновников ДТП.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-10-2025, 11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
23-10-2017, 15:11
На трассе «Нарва» в Ленобласти произошло серьезное ДТП
6-08-2025, 00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека
25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
17-09-2025, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
24-06-2025, 12:50
На трассе «Нарва» в ДТП один человек погиб и двое в больнице

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Вчера, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх