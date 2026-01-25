На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек

На автотрассе «Нарва», неподалеку от деревни Шундорово в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошло серьезное ДТП. Инцидент зафиксирован 25 января в 16:55 на 58-м километре указанной автодороги.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Исузу» потерял контроль над транспортным средством и пересек разделительную линию, оказавшись на встречной полосе. Там он последовательно столкнулся с тремя легковыми автомобилями марок «Хенде», «Рено» и «Киа».

В результате аварии пострадали в общей сложности пять человек: трое водителей и двое пассажиров. Сообщается, что среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Все раненые были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции проводят всестороннее расследование обстоятельств произошедшего. Цель проверки – установить причины и виновников ДТП.