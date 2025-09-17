ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей

В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Пейзажной улице, в котором пострадали несовершеннолетние

17 сентября 2025 года, около 08 часов 35 минут утра, возле дома номер 2 на Пейзажной улице, произошло дорожно-транспортное происшествие. 39-летний мужчина, управляя транспортным средством марки «Киа К5», проигнорировал запрещающий сигнал светофора при пересечении перекрестка, что привело к столкновению с автомобилем «Рено Сандеро», которым управляла 39-летняя женщина.

В результате столкновения, автомобиль «Киа К5» совершил наезд на группу пешеходов, находящихся на тротуаре. Трое пешеходов получили травмы: женщина 39 лет, девочка 7 лет и мальчик 12 лет.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование обстоятельств данного происшествия. Устанавливаются все детали и причины, приведшие к аварии, для определения степени ответственности участников ДТП.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, пострадавший пешеход
Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, пострадавший пешеход
