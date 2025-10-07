На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей

Вчера вечером, около 20 часов 20 минут, на 36-ом километре трассы «Нарва», пролегающей в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина сорока лет, находившийся за рулём автомобиля марки «Форд Эксплорер», двигался из Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, потеря контроль над транспортным средством и совершил столкновение с дорожным ограждением, после чего опрокинулся.

В результате данного инцидента, травмы различной степени тяжести получила 39-летняя женщина, находившаяся в салоне в качестве пассажира, а также двое детей десяти и четырёх лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Важно отметить, что в момент аварии дети находились в автомобиле с использованием специальных детских удерживающих устройств и были пристёгнуты ремнями безопасности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего.