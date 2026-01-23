В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского

В ночь на 21 декабря 2025 года в полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение о вандализме на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Демьяна Бедного: неизвестный повредил остановочный павильон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили разбитую остановку, однако вандалу удалось скрыться до их приезда.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что незадолго до этого на остановке общественного транспорта произошел конфликт между неизвестным и девушкой. В ходе ссоры злоумышленник, используя руки и ноги, разбил стекла остановочного павильона.

По данному факту отделом дознания было возбуждено уголовное дело по статье 214, часть 1 УК РФ (вандализм).

22 января, в результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства, на проспекте Маршака, сотрудниками полиции был задержан 16-летний подросток, подозреваемый в совершении данного преступления. Он был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий. В настоящее время проверка по данному инциденту продолжается.