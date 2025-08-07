В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского

29 июля в правоохранительные органы обратилась пожилая гражданка, 81 года, проживающая в доме номер 96 по проспекту Луначарского. Она заявила о том, что в промежуток времени с 22 по 25 июля неизвестный посредством телефонной связи, используя обманную схему о якобы необходимом декларировании ее денежных активов, склонил её к передаче курьеру денежной суммы в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

5 августа, в 11 часов утра, возле дома номер 26, расположенного на улице Демьяна Бедного, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан юноша в возрасте 16 лет. Он подозревается в участии в совершении вышеуказанного преступления.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным противоправным деяниям.