В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского

19 ноября в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 81-летней гражданки, проживающей в доме номер 80, корпус 4 по проспекту Луначарского, о факте мошеннических действий, совершенных против неё.

Согласно заявлению потерпевшей, утром того же дня ей поступил телефонный звонок от лиц, представившихся сотрудниками медицинского учреждения, а впоследствии – от лже-представителей правоохранительных органов. Под предлогом того, что её племянница стала участницей дорожно-транспортного происшествия, злоумышленники убедили её передать денежные средства в размере 1 600 000 рублей через неустановленного курьера по месту её жительства.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

23 ноября, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, на улице Демьяна Бедного был задержан подозреваемый в совершении данного преступления "курьер". Установлено, что задержанным является 21-летний житель Кировского района города Санкт-Петербурга.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.