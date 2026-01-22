В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки

В Курортном районе Санкт-Петербурга 20 января было зарегистрировано возгорание припаркованного автомобиля. О происшествии в правоохранительные органы сообщил случайный свидетель. Инцидент произошел в Сестрорецке, возле дома номер 293 на Приморском шоссе.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что огнем был охвачен автомобиль марки «Volkswagen Passat», принадлежащий 57-летнему гражданину, проживающему в данном районе. По предварительным данным, пожар нанес значительный ущерб транспортному средству, полностью уничтожив внутреннюю отделку салона. На месте инцидента была обнаружена бутылка из стекла с остатками неизвестной жидкости, которая была изъята для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

21 января, в результате оперативно-розыскных действий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. По предварительной информации, мотивом поджога послужили личные неприязненные отношения к владельцу транспортного средства. В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.