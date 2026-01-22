ента новостей

В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
Выставка «Зоосад в годы блокады»
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки

В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки

Полицейские Курортного района Петербурга задержали подозреваемого в поджоге в Сестрорецке

В Курортном районе Санкт-Петербурга 20 января было зарегистрировано возгорание припаркованного автомобиля. О происшествии в правоохранительные органы сообщил случайный свидетель. Инцидент произошел в Сестрорецке, возле дома номер 293 на Приморском шоссе.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что огнем был охвачен автомобиль марки «Volkswagen Passat», принадлежащий 57-летнему гражданину, проживающему в данном районе. По предварительным данным, пожар нанес значительный ущерб транспортному средству, полностью уничтожив внутреннюю отделку салона. На месте инцидента была обнаружена бутылка из стекла с остатками неизвестной жидкости, которая была изъята для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

21 января, в результате оперативно-розыскных действий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. По предварительной информации, мотивом поджога послужили личные неприязненные отношения к владельцу транспортного средства. В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

