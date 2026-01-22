В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта

В Санкт-Петербурге 20 января сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в мошенничестве против 92-летней пенсионерки. Преступление было квалифицировано по части 3 статьи 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

По информации полиции, 13 января пожилая женщина, проживающая в доме №108 по Большому Сампсониевскому проспекту, обратилась с заявлением о мошеннических действиях. Она сообщила, что в период с 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ей поступали звонки от неизвестных лиц. Звонившие, используя обманный предлог о необходимости декларирования денежных средств, убедили её передать крупную сумму денег курьеру.

Вечером 13 января, около 23:00, потерпевшая передала неизвестному лицу 600 000 рублей возле своего дома.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников преступления.