ента новостей

12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
10:35
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
10:26
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
10:22
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
10:14
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
09:51
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
15:40
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
15:32
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
15:01
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
14:54
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
14:51
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
14:46
Выставка «Зоосад в годы блокады»
14:43
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
14:30
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
14:05
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
14:01
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
13:54
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой петербурженки с Большого Сампсониевского проспекта

В Санкт-Петербурге 20 января сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в мошенничестве против 92-летней пенсионерки. Преступление было квалифицировано по части 3 статьи 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

По информации полиции, 13 января пожилая женщина, проживающая в доме №108 по Большому Сампсониевскому проспекту, обратилась с заявлением о мошеннических действиях. Она сообщила, что в период с 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ей поступали звонки от неизвестных лиц. Звонившие, используя обманный предлог о необходимости декларирования денежных средств, убедили её передать крупную сумму денег курьеру.

Вечером 13 января, около 23:00, потерпевшая передала неизвестному лицу 600 000 рублей возле своего дома.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников преступления.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-01-2024, 15:08
В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
17-01-2024, 12:51
В Кировском районе задержали 18-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки
22-10-2025, 12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11-10-2025, 15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
31-10-2025, 11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы

Происшествия на дорогах

21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
20-01-2026, 10:47
В Ропше иномарка насмерть сбила пешехода
19-01-2026, 15:57
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
Наверх