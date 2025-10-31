В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы

19 августа в правоохранительные органы Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 88-летней женщины, проживающей в одном из домов по Весельной улице, о мошеннических действиях, совершенных в отношении неё двумя днями ранее.

Потерпевшая сообщила, что под ложным предлогом необходимости декларирования денежных активов, она передала неизвестному лицу, представившемуся курьером, сумму в размере 430 000 рублей возле подъезда своего дома.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

30 октября, в дневное время, сотрудники уголовного розыска на улице Кораблестроителей задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в соучастии в указанном преступлении.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.