В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 

В Василеостровском районе Петербурга полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в вандализме в трамвайном парке. Инцидент произошел 1 января, когда злоумышленники проникли на территорию парка на Среднем проспекте В.О. и раскрасили три трамвайных вагона аэрозольной краской.

По данному факту было возбуждено уголовное расследование по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия, которые привели к задержанию двух подозреваемых 20 января по месту их жительства. Возраст задержанных – 21 и 20 лет.

Предварительное следствие установило, что мотивом незаконного проникновения на территорию трамвайного парка и нанесения рисунков на вагоны стали хулиганские побуждения.

В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.