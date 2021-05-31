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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина

В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина

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Опубликовал: Fedorov
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В Петербурге задержали заказчика и двоих исполнителей, подозреваемых в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии

В минувший четверг сотрудники уголовного розыска Василеостровского района Петербурга при содействии бойцов СОБР ГУ Росгвардии провели серию обысков и последующих задержаний по делу о поджоге мебельного магазина на Кадетской линии, совершенного в апреле текущего года. Тогда по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Среди задержанных – трое мужчин, в возрасте 31-го, 45-и и 53-х лет.
В квартире 45-летнего мужчины на улице Капральской в Новом Девяткино полицейские изъяли два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, которые направлены на экспертизу.
По версии оперативников, предполагаемым заказчиком поджога стал 53-летний задержанный, который таким образом мстил за невозвращенный ему денежный долг. Двое других выступали в роли организатора и исполнителя. Двое фигурантов задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, третьему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
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