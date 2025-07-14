В Петербурге ищут «художников», разрисовавших трамвайные вагоны

13 июля в правоохранительные органы Калининского района поступила информация о нанесении вандальных надписей на два трамвайных вагона. Инцидент произошел на территории организации, находящейся по адресу: Литовская улица, дом 11. Для нанесения надписей неизвестные лица использовали краску, распыляемую из аэрозольного баллона.

В настоящее время компетентными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному происшествию.