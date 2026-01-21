На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely

Сегодня, 21 января 2026 года, около 8:55 утра, на Александровском парке, возле дома номер 1, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки "Geely", двигавшийся по Кронверкской набережной в направлении проспекта Добролюбова со стороны Каменноостровского проспекта, врезался в некий объект, что привело к опрокидыванию машины.

В результате аварии травмы получили двое: несовершеннолетний пассажир, родившийся в 2014 году, и водитель, 1963 года рождения. Сейчас они находятся в больницах, куда их доставили сразу после инцидента.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Петроградского района. Они занимаются регулировкой движения, чтобы избежать заторов на данном участке дороги.