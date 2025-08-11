На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»

Приблизительно в 16:30 11 августа 2025 года на Приморском шоссе, вблизи дома номер 674 Ж, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие значительной тяжести.

Согласно предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля марки «Лэнд Ровер», осуществлявший движение из посёлка Молодёжное в направлении посёлка Приветнинское, утратил контроль над транспортным средством. Вследствие этого, автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем марки «Киа». Управлял автомобилем «Киа» 37-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.

В результате столкновения водитель автомобиля «Киа» получил множественные тяжёлые повреждения, в том числе сочетанную автотравму, черепно-мозговую травму, переломы конечностей, рёбер и костей таза, а также повреждения грудной клетки. Пострадавший был экстренно госпитализирован в 40-ю городскую больницу в тяжёлом состоянии.