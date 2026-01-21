В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей

11 января в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация о хищении 1 миллиона рублей у посетителя одного из баров, расположенного на Невском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в баре, находящемся в доме номер 96 по Невскому проспекту, злоумышленник вытащил из кармана куртки, висевшей на вешалке, денежные средства в размере миллиона рублей, принадлежащие 43-летнему петербуржцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, квалифицированное по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 19 января у дома номер 64 по проспекту Королева, сотрудниками полиции был задержан 48-летний безработный, проживающий в Приморском районе, которого подозревают в совершении данного преступления.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление других возможных эпизодов его преступной деятельности.