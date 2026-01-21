В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей

ента новостей

12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
10:35
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
10:26
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
10:22
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
10:14
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
09:51
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
15:40
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
15:32
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
15:01
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
14:54
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
14:51
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
14:46
Выставка «Зоосад в годы блокады»
14:43
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
14:30
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
14:05
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
14:01
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
13:54
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей

В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в хищении миллиона рублей у посетителя бара на Невском проспекте

11 января в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация о хищении 1 миллиона рублей у посетителя одного из баров, расположенного на Невском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в баре, находящемся в доме номер 96 по Невскому проспекту, злоумышленник вытащил из кармана куртки, висевшей на вешалке, денежные средства в размере миллиона рублей, принадлежащие 43-летнему петербуржцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, квалифицированное по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 19 января у дома номер 64 по проспекту Королева, сотрудниками полиции был задержан 48-летний безработный, проживающий в Приморском районе, которого подозревают в совершении данного преступления.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление других возможных эпизодов его преступной деятельности.

Все по теме: Центральный район, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-07-2025, 12:29
В Петербурге поймали подозреваемого в краже из квартиры на Большом проспекте
13-11-2025, 12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
29-05-2025, 14:49
В Петербурге задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»
23-08-2025, 11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
19-09-2025, 14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
30-10-2025, 15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже

Происшествия на дорогах

21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
20-01-2026, 10:47
В Ропше иномарка насмерть сбила пешехода
19-01-2026, 15:57
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
Наверх