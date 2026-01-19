В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в парадной на Октябрьской набережной

Вечером 17 января в правоохранительные органы Невского района поступило заявление от гражданки, проживающей в доме №84 на Октябрьской набережной. Женщина сообщила о разбойном нападении, произошедшем в подъезде её дома. Утверждалось, что злоумышленник, угрожая ножом, похитил у нее мобильный телефон, оцененный в 7 000 рублей.

Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении данного преступления 40-летнего мужчину, проживающего в том же районе. На момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты орудие преступления – нож, а также похищенный мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Он помещен в изолятор временного содержания.