В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержаны двое подростков, подозреваемых в серии краж из дачных домов. 14 января у дома №8А по Заводской улице в Бокситогорске сотрудники полиции задержали 16-летнего и 15-летнего юношей, подозреваемых в совершении краж.

Днем ранее, 13 января, в правоохранительные органы обратилась 34-летняя жительница Бокситогорска. Она сообщила о проникновении в ее дачный дом, расположенный в садоводстве «Металлург», и краже личного имущества на сумму 26 тысяч рублей.

В тот же день в полицию поступили аналогичные заявления от двух других жителей Бокситогорска, 37 и 46 лет, чьи дома в том же садоводстве также подверглись взлому и кражам. Общая сумма ущерба, причиненного им, составила 18 526 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Ведется следствие.