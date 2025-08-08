На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики

В полицию Невского района Петербурга 7 августа в 20:00 обратился мужчина 37 лет с заявлением о причинении ему телесных повреждений. По словам заявителя, инцидент произошел около 19:00 того же дня у дома номер 1 по улице Крыленко, на территории автостоянки. Мужчина услышал характерный свистящий звук, после чего почувствовал острую боль в области левого плеча. При осмотре обнаружено ранение, предположительно, от выстрела из пневматического оружия.

Позднее, медицинское учреждение травматологического профиля уведомило правоохранительные органы о поступлении к ним пациента с аналогичными травмами плеча. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Предпринимаются активные действия, направленные на установление личности стрелявшего и его задержание. Ведется следствие.