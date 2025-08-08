ента новостей

11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают стрелявшего из пневматики в прохожего на автостоянке на улице Крыленко

В полицию Невского района Петербурга 7 августа в 20:00 обратился мужчина 37 лет с заявлением о причинении ему телесных повреждений. По словам заявителя, инцидент произошел около 19:00 того же дня у дома номер 1 по улице Крыленко, на территории автостоянки. Мужчина услышал характерный свистящий звук, после чего почувствовал острую боль в области левого плеча. При осмотре обнаружено ранение, предположительно, от выстрела из пневматического оружия.

Позднее, медицинское учреждение травматологического профиля уведомило правоохранительные органы о поступлении к ним пациента с аналогичными травмами плеча. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Предпринимаются активные действия, направленные на установление личности стрелявшего и его задержание. Ведется следствие.

