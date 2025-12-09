В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода

Вечером 8 декабря, около 21 часа 05 минут, возле дома номер 16 на Красносельской улице, в Петроградском районе Петербурга произошла трагедия. 45-летний мужчина, управлявший автомобилем «Хендай-Санта Фе», при выезде со двора совершил наезд на лежащего на дороге неизвестного.

По предварительным данным, погибший мужчина, на вид около 45 лет, находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных повреждений он скончался непосредственно на месте происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается.

Следует отметить, что водитель «Хендай-Санта Фе» в текущем году уже 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В связи с произошедшим ДТП проводится проверка всех обстоятельств инцидента.