ента новостей

12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода

В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на лежавшего на проезжей части пешехода в Петроградском районе

Вечером 8 декабря, около 21 часа 05 минут, возле дома номер 16 на Красносельской улице, в Петроградском районе Петербурга произошла трагедия. 45-летний мужчина, управлявший автомобилем «Хендай-Санта Фе», при выезде со двора совершил наезд на лежащего на дороге неизвестного.

По предварительным данным, погибший мужчина, на вид около 45 лет, находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных повреждений он скончался непосредственно на месте происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается.

Следует отметить, что водитель «Хендай-Санта Фе» в текущем году уже 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В связи с произошедшим ДТП проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

Все по теме: Петроградский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-07-2023, 12:23
В ДТП на КАД погиб сотрудник ГИБДД прибывший оформлять другое ДТП
2-09-2024, 10:12
В деревне Куровицы иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
9-12-2024, 09:25
В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода
4-12-2024, 11:57
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила 43-летнего мужчину с велосипедом
2-10-2022, 13:50
В Московском районе автобус насмерть сбил пешехода
14-10-2025, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
Вчера, 23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Вчера, 11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
Вчера, 11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
Наверх