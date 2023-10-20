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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержан лже-газовщик, подозреваемый в обмане пенсионерки в Выборгском районе

В Колпино задержан лже-газовщик, подозреваемый в обмане пенсионерки в Выборгском районе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские задержали лже-газовщика, подозреваемого в обмане пенсионерки в Выборгском районе Петербурга

11 июля 2023 года к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что в этот же день, около 11 часов 30 минут, к ней в квартиру дома 6 по улице Карбышева пришли двое, представившись работниками по ремонту газового оборудования.
Они произвели осмотр труб в ванной и на кухне и убедили ее передать им за проделанную работу 20 тысяч рублей, после чего скрылись, но позже, пенсионерка обнаружила, что газовая плита не работает.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вечером 18 октября 2023 года около 17 часов 00 минут, возле дома 21 по улице Ижорского Батальона г. Колпино, полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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