В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга женщина, которая сообщила о совершенном сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней 14-летней дочери. Дочь сообщила ей, что в период с 01 часа 30 минут 11 декабря до 13 часов 12 декабря, на подземной парковке супермаркета на улице Партизана Германа неизвестный мужчина, возможно, совершил с ней половой акт. После совместного распития алкоголя девочка очнулась в машине, в нижнем белье, с болью в промежности.

Личность подозреваемого была установлена при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

15 декабря около 22 часов 23-летний неработающий был задержан возле своего дома на Богатырском проспекте.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.