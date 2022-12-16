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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку

В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Девочку-подростка изнасиловали на подземной парковке на Юго-Западе

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга женщина, которая сообщила о совершенном сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней 14-летней дочери. Дочь сообщила ей, что в период с 01 часа 30 минут 11 декабря до 13 часов 12 декабря, на подземной парковке супермаркета на улице Партизана Германа неизвестный мужчина, возможно, совершил с ней половой акт. После совместного распития алкоголя девочка очнулась в машине, в нижнем белье, с болью в промежности.

Личность подозреваемого была установлена при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

15 декабря около 22 часов 23-летний неработающий был задержан возле своего дома на Богатырском проспекте.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район насильник изнасилование педофил
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