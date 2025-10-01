Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки

В Ленинградской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом и Контрольного комитета губернатора Ленинградской области, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование по уголовному делу в отношении указанного лица по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2022 года обвиняемый получил взятки в виде земельного участка, иного имущества и оказания имущественных услуг на общую сумму свыше 4,5 млн рублей от представителей коммерческой организации за принятие решений о предоставлении земельных участков вознаграждателям.

Кроме того, в период с марта 2014 года по декабрь 2015 года он содействовал указанным лицам в приобретении двух земельных участков общей площадью 226 гектаров по заниженной цене. Указанными преступными действиями причинён ущерб на сумму более 261 млн рублей.

В рамках расследования к имуществу обвиняемого применены обеспечительные меры; в том числе на земельный участок, являвшийся предметом взятки, наложен арест.

Следственным органом собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.