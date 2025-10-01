ента новостей

13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки

В Ленобласти перед судом предстанет бывший замглавы Комитета по имуществу обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями 

В Ленинградской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом и Контрольного комитета губернатора Ленинградской области, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование по уголовному делу в отношении указанного лица по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2022 года обвиняемый получил взятки в виде земельного участка, иного имущества и оказания имущественных услуг на общую сумму свыше 4,5 млн рублей от представителей коммерческой организации за принятие решений о предоставлении земельных участков вознаграждателям.

Кроме того, в период с марта 2014 года по декабрь 2015 года он содействовал указанным лицам в приобретении двух земельных участков общей площадью 226 гектаров по заниженной цене. Указанными преступными действиями причинён ущерб на сумму более 261 млн рублей.

В рамках расследования к имуществу обвиняемого применены обеспечительные меры; в том числе на земельный участок, являвшийся предметом взятки, наложен арест.

Следственным органом собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

