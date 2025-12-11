В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова

Пожилой гражданин, 80 лет, проживающий в доме под номером 74 на улице Лени Голикова в Кировском районе, 1 декабря в 14:15 сообщил правоохранительным органам о том, что стал жертвой мошеннической схемы и передал курьеру денежные средства в размере полумиллиона рублей после разговора по телефону с аферистами.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как мошенничество.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 10 декабря около 14:10, сотрудниками уголовного розыска возле дома номер 31 по улице Лени Голикова был задержан 21-летний молодой человек из поселка Парголово, подозреваемый в причастности к указанному преступлению.