На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом

На автодроме «Игора драйв» состоялось значимое и торжественное мероприятие, которое было посвящено передаче адаптивных гоночных картов, предназначенных для реабилитации ветеранов, участвовавших в специальной военной операции. Это событие собрало множество участников и гостей, среди которых особенно выделялся Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он лично вручил школе по адаптивному картингу именной карт с ручным управлением, который предоставляет возможность людям с травмами конечностей участвовать в захватывающих заездах. Такие же именные карты были переданы и другими значимыми фигурами: президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилом Рахлиным, а также руководителем Дирекции по управлению спортивными сооружениями Санкт-Петербурга Игорем Васильевым.

Александр Бельский выразил свою искреннюю благодарность фондам «Высокотехнологичная медицинская помощь» и «Свой дом» за их неоценимую поддержку в помощи тем, кто получил ранения. Он отметил, что каждую среду ветераны теперь могут участвовать в заездах, турнирах и соревнованиях, что приносит им радость и удовлетворение. «Бойцы очень довольны, они делятся своими впечатлениями с родными и близкими. Как говорят сами ребята, тренировки проходят на высоком уровне и оказывают значительное влияние на их реабилитацию. Парни не только учатся и соревнуются, но и выигрывают, что позволяет им снимать напряжение и восстанавливать свою уверенность. Маленькие победы на треке становятся важными шагами на пути к большому восстановлению», – подчеркнул он.

Интересно, что на мероприятии присутствовали 15 человек на инвалидных колясках, которые теперь получили возможность управлять новыми адаптивными картами. Бельский отметил, что он внимательно следит за развитием адаптивного спорта в Петербурге и замечает, насколько он востребован. «От баскетбола до яхтинга – разнообразие видов спорта впечатляет. Причём многие инициативы по развитию исходят как от профессионалов, так и от неравнодушных граждан. Например, летом мы обсуждали автоспорт с молодежью, и интерес к этому направлению был очевиден. Запрос на такие мероприятия существует, и эффект тоже налицо, поэтому наша задача – продолжать расширять возможности для всех желающих», – добавил он.

Школа по адаптивному картингу была организована при поддержке благотворительных фондов «Высокотехнологичная медицинская помощь» и «Свой дом» в сотрудничестве с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова и автодромом «Игора драйв». Занятия на автодроме проходят регулярно каждую неделю и направлены на физическую и психологическую реабилитацию военнослужащих, которые являются пациентами Военно-медицинской академии. Это важное событие не только демонстрирует поддержку ветеранов, но и подчеркивает значимость адаптивного спорта в их жизни, способствуя восстановлению и социальной интеграции.