В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) инициировало предложение о расширении списка компаний, которые смогут воспользоваться налоговыми льготами в области налога на прибыль и страховых взносов. В рамках этой инициативы планируется включить в перечень новых льготников производителей таких устройств, как мониторы, проекторы, а также звуковые, видео- и сетевые платы. Кроме того, к числу льготных категорий предлагается добавить производители принтеров и сканеров. На сегодняшний день налоговые льготы уже доступны для производителей ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-карт и кассовых аппаратов.

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», выделил важность данной инициативы для дальнейшего развития отечественной электронной промышленности. Он отметил, что расширение перечня льгот создает более устойчивые условия для производителей и способствует укреплению всей отрасли. «Чем больше категорий техники участвует в таких программах, тем сильнее будет развиваться наша индустрия. Мониторы, проекторы, принтеры и различные платы — это те устройства, без которых невозможно создать и развивать технологическую инфраструктуру страны. Чем быстрее мы сможем укрепить эти сегменты, тем более уверенно будет чувствовать себя вся индустрия в целом», — подчеркнул Немкин.

Депутат также отметил, что данная мера не только предоставит отрасли необходимый стимул для развития, но и позволит укрепить позиции российских производителей на рынке. «Когда больше компаний получают доступ к налоговым льготам, это снижает зависимость отрасли от внешних факторов, создавая тем самым пространство для роста и развития. Компании смогут наращивать производственные мощности и уверенно отстаивать свои позиции на экспортных рынках. Такие решения являются основой для долгосрочного роста и задают направление движения на многие годы вперед», — добавил он.

Таким образом, расширение перечня компаний, имеющих право на налоговые льготы, может стать важным шагом в укреплении позиций России в сфере высоких технологий и электроники. Это позволит не только поддержать существующие предприятия, но и привлечь новые инвестиции в отрасль, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию инновационных технологий. В условиях современных экономических реалий, когда конкуренция на мировом рынке становится все более жесткой, такие меры могут оказаться ключевыми для успешного функционирования и развития отечественной экономики.