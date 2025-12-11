ента новостей

16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
15:33
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
13:04
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
10:27
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
10:13
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники

В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Минпромторг предложил расширить круг компаний, которые смогут получать налоговые льготы по налогу на прибыль и страховым взносам

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) инициировало предложение о расширении списка компаний, которые смогут воспользоваться налоговыми льготами в области налога на прибыль и страховых взносов. В рамках этой инициативы планируется включить в перечень новых льготников производителей таких устройств, как мониторы, проекторы, а также звуковые, видео- и сетевые платы. Кроме того, к числу льготных категорий предлагается добавить производители принтеров и сканеров. На сегодняшний день налоговые льготы уже доступны для производителей ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-карт и кассовых аппаратов.

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», выделил важность данной инициативы для дальнейшего развития отечественной электронной промышленности. Он отметил, что расширение перечня льгот создает более устойчивые условия для производителей и способствует укреплению всей отрасли. «Чем больше категорий техники участвует в таких программах, тем сильнее будет развиваться наша индустрия. Мониторы, проекторы, принтеры и различные платы — это те устройства, без которых невозможно создать и развивать технологическую инфраструктуру страны. Чем быстрее мы сможем укрепить эти сегменты, тем более уверенно будет чувствовать себя вся индустрия в целом», — подчеркнул Немкин.

Депутат также отметил, что данная мера не только предоставит отрасли необходимый стимул для развития, но и позволит укрепить позиции российских производителей на рынке. «Когда больше компаний получают доступ к налоговым льготам, это снижает зависимость отрасли от внешних факторов, создавая тем самым пространство для роста и развития. Компании смогут наращивать производственные мощности и уверенно отстаивать свои позиции на экспортных рынках. Такие решения являются основой для долгосрочного роста и задают направление движения на многие годы вперед», — добавил он.

Таким образом, расширение перечня компаний, имеющих право на налоговые льготы, может стать важным шагом в укреплении позиций России в сфере высоких технологий и электроники. Это позволит не только поддержать существующие предприятия, но и привлечь новые инвестиции в отрасль, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию инновационных технологий. В условиях современных экономических реалий, когда конкуренция на мировом рынке становится все более жесткой, такие меры могут оказаться ключевыми для успешного функционирования и развития отечественной экономики.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-11-2023, 10:41
В России появится производство собственных смартфонов
14-12-2023, 15:12
В России появится новое почетное звание для работников цифровой отрасли
2-08-2024, 21:38
В России снизят налог для предприятий радиоэлектронной промышленности
3-04-2023, 16:25
Региональных ИТ-производителей предлагают поддержать налоговым маневром
20-11-2019, 13:30
Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот
28-08-2024, 09:54
В России предложили полностью запретить госзакупки иностранного софта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
Сегодня, 16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
Вчера, 11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
Вчера, 11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
Наверх