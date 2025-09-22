В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов

Около 02 часов 50 минут 21 сентября 2025 года в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о нарушении общественного порядка. Согласно поступившим данным, возле дома номер 15 по улице Композиторов, непосредственно у входа в заведение общественного питания, была зафиксирована драка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции для выяснения деталей инцидента доставили в отдел полиции нескольких лиц. Среди задержанных оказались четверо граждан Российской Федерации, проживающих в районе происшествия, в возрасте от 33 до 37 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Также были задержаны трое граждан одного из государств Южного Кавказа, возраст которых составлял 17 и 32 года.

Предварительное расследование выявило, что причиной конфликта стала ссора между двумя посетителями ресторана из-за внимания к женщине. Впоследствии, в конфликт вмешались дополнительные лица с каждой стороны, что привело к массовой драке. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.