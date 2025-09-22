ента новостей

В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
Vощный шторм обрушился на Филиппины
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов

В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов

Около 02 часов 50 минут 21 сентября 2025 года в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о нарушении общественного порядка. Согласно поступившим данным, возле дома номер 15 по улице Композиторов, непосредственно у входа в заведение общественного питания, была зафиксирована драка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции для выяснения деталей инцидента доставили в отдел полиции нескольких лиц. Среди задержанных оказались четверо граждан Российской Федерации, проживающих в районе происшествия, в возрасте от 33 до 37 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Также были задержаны трое граждан одного из государств Южного Кавказа, возраст которых составлял 17 и 32 года.

Предварительное расследование выявило, что причиной конфликта стала ссора между двумя посетителями ресторана из-за внимания к женщине. Впоследствии, в конфликт вмешались дополнительные лица с каждой стороны, что привело к массовой драке. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Выборгский район, телесные повреждения
