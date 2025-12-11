В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица

Сегодня в Мариинском дворце состоялось открытие выставки, на которой представлены лучшие дипломные работы выпускников Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Это значимое событие открыл председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, который также является председателем попечительского совета данного учебного заведения. В своем выступлении он подчеркнул важность данного мероприятия, отметив, что оно имеет все шансы стать традиционным в культурной жизни города.

Александр Бельский отметил, что Мариинский дворец является одной из знаковых архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, и в нем практически ежедневно проводятся экскурсии для местных жителей и туристов. Таким образом, выставка предоставляет уникальную возможность большому количеству людей увидеть работы студентов академии и познакомиться с современным искусством, которое зачастую остается им незнакомым. Спикер парламента подчеркнул, что для выпускников это событие является своего рода премьерой, когда они могут впервые продемонстрировать свои достижения широкой аудитории, выходя за пределы стен учебного заведения.

Слова Бельского были поддержаны ректором академии Анной Кислицыной, которая рассказала о том, что работы, представленные на выставке, были отобраны в результате тщательного и сложного процесса. В этом году академия выпустила 419 специалистов, которые обучались по различным направлениям в области декоративно-прикладного искусства и дизайна. Каждый из выпускников подготовил для своего дипломного проекта целую коллекцию произведений, которые должны продемонстрировать не только их индивидуальные таланты, но и глубину творческого поиска, который они осуществляли в процессе обучения.

Кислицына также отметила, что выставленные работы являются отражением возможностей петербургской художественно-промышленной школы, которая славится своими традициями и высоким уровнем подготовки специалистов. В этом году академия отмечает значимую дату — 150 лет со дня своего основания. История учебного заведения начинается с Центрального училища технического рисования, которое было открыто 9 января 1876 года по рескрипту императора Александра II. Финансирование этого проекта осуществлялось на средства, пожертвованные известным банкиром и промышленником Александром Штиглицем. В создании училища принимали участие многие выдающиеся деятели того времени, включая представителей государственной власти, промышленности и культуры, которые понимали важность подготовки профессиональных художников для нужд производства.

С течением времени учебное заведение претерпело множество изменений. В 1948 году оно стало вузом, и с 1953 по 1994 год носило имя выдающейся отечественной скульпторши Веры Мухиной, чьи работы известны и признаны как в России, так и за ее пределами. В 1994 году ЛВХПУ имени В.И. Мухиной было переименовано в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию, что стало новым этапом в его развитии. Спустя еще 13 лет, в 2007 году, вузу было возвращено имя его основателя, что подчеркнуло важность сохранения исторической памяти и традиций.