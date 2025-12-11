В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента

В Калининском районе 7 декабря в 16:11 в правоохранительные органы поступило заявление об инциденте в гипермаркете на проспекте Науки, дом 17. Сообщалось о нападении на 42-летнего покупателя: неизвестный злоумышленник столкнул его с лестницы и применил газовый баллончик в лицо.

Пострадавший обратился за помощью в полицию и медицинское учреждение. Он сообщил, что в торговом зале случайно задел молодого человека на лестнице, после чего тот проявил агрессию: совершил нападение и использовал перцовый баллончик.

По факту произошедшего было инициировано уголовное дело по статье 213, часть 2 УК РФ (хулиганство).

10 декабря в 17:00 около дома номер 90 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего безработного жителя района, подозреваемого в совершении данного преступления. Задержание проведено на основании статьи 91 УПК РФ.